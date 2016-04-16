صندوق النقد يتفق مع تونس لإقراضها 2.8 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي إنه توصل لاتفاق أولي لمساعدة تونس ببرنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية.

ويتوقف برنامج القرض على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في الشهر القادم.

وقال أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس في بيان، إن القرض سيدعم أهداف الحكومة التونسية لتعزيز النمو وخلق الوظائف ومعالجة مواطن الضعف.

وأضاف "لهذه الغاية.. يركز البرنامج الذي يدعمه الصندوق على تعزيز الاستثمارات العامة، وجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا وعدلا، وتحسين حصول الشركات الصغيرة على التمويل".

وقال مسؤول حكومي تونسي لرويترز، إن تونس ستلجأ للأسواق العالمية الأسبوع المقبل لإصدار سندات بقيمة مليار يورو سعيا لتغطية جزء من عجز موازنتها.

وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة بعد ثلاث هجمات نفذها مسلحون العام الماضي، واحتجاجات بسبب البطالة والتنمية في بداية هذا العام.

وتباطأ الاقتصاد التونسي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأشعلت شرارة انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.