8 سعوديين مرشحين لجائزة "رواد الأعمال العالمية"

كشفت إرنست ويونغ عن اختيار 8 من رواد الأعمال في قائمة التصفية النهائية باعتبارهم المرشحين النهائيين لجائزة رواد الأعمال السعودية للعام الحالي 2016م.

وتعد الجائزة التي تجري لدورتها الثالثة هذا العام، تكريماً لرواد الأعمال السعوديين الذين يؤدون أداءً متميزاً ولافتاً للانتباه ويحققون نمواً مرتفعاً ويظهرون التميز والنجاح الاستثنائي في مجال أعمالهم وفي مجتمعاتهم على حد سواء، حيث سيتم تنظيم الحدث بتاريخ 21 أبريل في قاعة ليلتي بمدينة جدة، بحسب جريدة الرياض.

وتم التركيز في برنامج الجائزة لهذه السنة على المنشآت المتوسطة سريعة النمو والتي قد يكون لها مستقبل في دعم اقتصاد الوطن خلال الفترة القادمة، هذا وقد ضمت قائمة المرشحين النهائيين لهذا العام مجموعة من رواد الأعمال السعوديين اللافتين للانتباه في أدائهم وهم: عبدالمحسن الحقباني، عبدالرحمن الشتوي، د. محمد فتيحي، نواف الشمري، سعيد سعيد، سلطان صبحي بترجي، تركي اليحيى وياسر بكر.

وعلى الجانب الآخر تم اختيار مجموعة من ذوي الخبرة في انشاء وادارة المنشآت، والذين لهم تأثير واضح وملموس في مجتمع الأعمال في المملكة كأعضاء في لجنة التحكيم، وهم: محمد يوسف ناغي، الدكتور صالح ملائكة، حسين شبكشي، أسامة السيد، أنيس مؤمنة، عمار شطا ولمى غزاوي.

وقال أحمد إبراهيم رضا، الشريك المسؤول في مكتب EY جدة، ورئيس برنامج رواد الأعمال: "يسرنا تأكيد الاعتراف بدور رواد الأعمال البارزين لما يتمتعون به من رؤية وابتكار وشجاعة ودور قيادي في انشاء وتنمية مؤسسات أعمال ناجحة، لها تأثير في طريقة معيشتنا وفي المنتجات والخدمات التي نعتمد عليها إضافة إلى أثرهم في القوة الاقتصادية لمجتمعاتنا المحلية."

وأضاف: "من خلال التعرف على منجزات هؤلاء الرواد والاعتراف بها فإننا نهدف الى تعزيز بيئة عمل يمكن أن ينجح فيها الابتكار والابداع علاوة على اظهار الاهتمام بالابتكار والابداع. لقد التزمت ارنست ويونغ طوال أكثر من 30 سنة بدعم مؤسسات الأعمال الرائدة في رحلة نموها. إنه لأمر أساسي سماع صوت رواد الأعمال إذا ما أردنا نجاح اقتصادنا في المستقبل. وما برنامج رائد الاعمال للعام الا امتداد طبيعي لهذا الالتزام".

هذا وستجتمع لجنة التحكيم بالمرشحين النهائيين لتقييمهم قبل اختيار الفائزين لجائزة رواد الأعمال للعام، حيث يتم الحكم على المرشحين النهائيين على اساس ستة معايير هي: روح الريادة، الأداء المالي، التوجه الاستراتيجي والابتكار والأثر في مجتمع المرشح والنزاهة وتأثيره الشخصي، الجدير بالذكر أن الفائز سيمثل المملكة في مسابقة رواد الأعمال العالمية للعام التي تنظم في يونيو بمونت كارلو.