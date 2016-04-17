اتحاد الغرف يصدر عدده الجديد لمجلة "الاقتصاد الخليجي"

أصدرت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً العدد 103 من مجلة "الاقتصاد الخليجي".

وبينت نورة السالم مسؤولة الإعلام باتحاد الغرف الخليجية أن العدد تناول أبرز الموضوعات والقضايا الاقتصادية خليجيا وإقليميا ودوليا، إلا أن أبرز ما احتواه عدد المجلة حوار خاص مع الأستاذ علي ثنيان الغانم رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أكد فيه على أهمية التصدي للتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتراجع الإيرادات النفطية.

وأكدت السالم أن العدد طرح أهم إنجازات الاتحاد لعام 2015م وأفرد مساحه لتغطية حفل وضع حجر الأساس لبرج الاتحاد الذي رعاه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في السابع من ديسمبر 2016م.

ومن أهم القضايا التي تناولها العدد هو مناقشة الإطار العام لمشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، القطاع الخاص الخليجي أمام فرص مواتية لتعزيز مشاركته ومساهمته في تحقيق تنمية مستدامة، الابتكار وريادة الأعمال، التحديات تفرض فتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، الاستثمارات المستقبلية في النفط والزيادة المتوقعة في الطلب، الإدارة الإلكترونية.

كما نشرت "الاقتصاد الخليجي" في هذا العدد أهم الفعاليات القادمة خلال 2016م للاتحاد منها ورشة العلاقات الخارجية تاريخ 28 أبريل الجاري، المؤتمر الخليجي والتعليمي بجدة خلال 8-9، منتدى صاحبات الأعمال الرابع بإمارة عجمان خلال 9-10 نوفمبر ، ملتقى ومعرض الخليج الطبي للاستثمار 28-30 نوفمبر، منتدى الخليج المصري لللاستثمار21-22 ديسمبر، وشمل العدد على أبرز الشخصيات الخليجية التي صنعت الفارق في الأحداث الاقتصادية .