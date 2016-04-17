اقتصاد الصين يحقق نمواً بـ1.1% في الربع الأول

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن اقتصاد الصين نما 1.1% على أساس فصلي في الربع الأول من 2016 كما عدل المكتب أرقام النمو الفصلي لثلاثة أرباع في 2015.



وفي الربع الأول من 2015 تم تعديل النمو الفصلي بالزيادة إلى 1.4% من 1.3% بينما تم تعديل النمو الفصلي في الربع الثاني بالانخفاض إلى 1.8% من 1.9%. وتم تعديل النمو الفصلي في الربع الأخير من العام الماضي بالانخفاض إلى 1.5% من 1.6%.



وبقى النمو الفصلي للربع الثالث من 2015 كما هو بدون تغيير.



وعدل مكتب الإحصاءات أيضا أرقام النمو الفصلي لربعين في 2014. ففي الربع الأول تم تعديل النمو الفصلي بالارتفاع إلى 1.7%من 1.6% كما تم تعديل النمو الفصلي في الربع الثالث بالارتفاع إلى 1.9% من 1.8%.



ولم يطرأ تغيير على البيانات الاقتصادية للربعين الثاني والأخير من 2014.

