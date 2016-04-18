كويت إنرجي: 3 دول ستسارع إلى زيادة إنتاجها من النفط

قال منصور بوخمسين، رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي، إن من الملفت للإنتباه وجود 3 دول لم تشارك في اجتماع الدوحة بشأن بحث تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وأن هذه الدول ذاتها هي القادرة على زيادة انتاجها.

واضاف بوخمسين، في مقابلة مع قناة "العربية" أن كلا من إيران وليبيا من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إلى جانب البرازيل من خارج المنظمة "لم تشارك باجتماع الدوحة وستسعى لرفع مستوى انتاجها وهي باستثناء إيران قادرة على ذلك".

وحذر من تسابق بين أعضاء "أوبك" على زيادة الإنتاج، معبرا عن تشاؤمه بعد "عدم نجاح اجتماع الدوحة" لأن التوازن في السوق النفطية، سيتأخر إلى 2017 بموجب قوى العرض والطلب الحالية.