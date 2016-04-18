محافظ ساما: السعودية اتخذت خطوات مهمة لضبط الموازنة

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك٬ إن المملكة العربية السعودية قامت بتطبيق عدد من التدابير بهدف التخفيف من تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط مع وضع خطة متوازنة لضبط مركز الموازنة العامة مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.

وأضاف المبارك في كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية يوم السبت في واشنطن "اتخذت المملكة بشكل سريع عددا من الإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات غير النفطية؛ مما أدى إلى الوصول إلى عجز مالي أقل مما كان متوقعا"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت برفع نسبة الحد الأقصى من الديون إلى الودائع من 85%، إلى 90%؛ مما يساعد البنوك في الاستمرار في توفير الائتمان، بهدف التجاوب مع الطلب على السيولة في السوق. بالإضافة إلى ذلك٬ فإن المملكة تنظر إلى انخفاض أسعار النفط على أنها فرصة لإدخال المزيد من الإصلاحات الهيكلية في قطاعات مختلفة في الاقتصاد٬ وأن خطة التحول الوطني المنتظرة ستحقق تقدما إيجابيا كبيرا للاقتصاد السعودي".

وأبدى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك موافقته على أجندة عمل صندوق النقد الدولي٬ التي نصحت بأهمية تطبيق مزيد من السياسات الاقتصادية الأكثر فاعلية٬ وقال في كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية يوم السبت في واشنطن٬ إن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل وضع السياسات الاقتصادية المناسبة والمساعدة في تحقيق نمو قوي ومستدام في ظل عدم وضوح الأوضاع الاقتصادية العالمية.