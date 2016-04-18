"أيادي" المصرية تتوسع في الزراعة والصناعة والسياحة

أعلنت شركة "أيادي للاستثمار والتنمية" المصرية، أنها تعتزم التوسع في الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والقطاع الخدمي خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير التخطيط والإصلاح الإداري بمصر، الدكتور أشرف العربي، خلال احتفال الشركة بمرور عام على تأسيسها، إن هناك أبعاداً استراتيجية لأعمال ومشروعات الشركة باعتبارها إحدى القنوات الهامة لتنفيذ الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقوم عليها مخطط "رؤية مصر 2030"، والتي تتبلور أهدافها الرئيسية في تحقيق الرخاء للبلاد من خلال التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق نمو اقتصادي متوازن جغرافياً، حتى تصل ثمار التنمية إلى المواطنين بشكل متوازن عبر الأقاليم المصرية في إطار التكامل مع خطة المشروعات القومية المستهدفة على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح وزير الاستثمار الأسبق ورئيس الشركة، أسامة صالح، أن شركته تمثل نموذجًا جديدًا من مجهودات الدولة لدعم الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي أول جسر من نوعه للتعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص حيث تعتبر ملكية الشركة الهادفة للربح ملكية عامة ولكن تتم إدارتها بفكر ومنظور القطاع الخاص بواسطة فريق عمل محترف ومتخصص.

وتابع أن الشركة قامت بدراسة ما يتعدى 40 مشروعاً وانتهت إلى التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والقطاع الخدمي، وتعمل علي استثمار رأسمالها الحالي والذي يبلغ 410 مليون جنيه والسعي الى زيادته خلال الفترة القادمة بمساهمة القطاع الخاص ومؤسسات التنمية المحلية والدولية ".

وأحرزت الشركة تقدمًا ملحوظاً في تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية على مدار العام الماضي، ومنها المساهمة في صندوق الاستثمار المباشر لمشروعات التنمية السياحية «ببريوس»، وكذلك المساهمة في شركة «إنماء للتأجير التمويلي» بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار العربي.

هذا بالإضافة إلى البدء في إنشاء شركة للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع شركة البريد للاستثمار وبنك الاستثمار القومي، وإنشاء شركة خدمات وإدارة الأصول والمنشآت العقارية بالتعاون مع تحالف فني فرنسي إماراتي، وإنشاء شركة «أيادي للاستثمار والتطوير الصناعي» برأس مال مصدر 500 مليون جنيه.

وتأسست شركة "أيادي للاستثمار والتنمية" تأسست في فبراير 2015 بمساهمة الحكومة والقطاع الخاص، وانطلقت أعمالها في مايو 2015 كأحد الأدوات الاستراتيجية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبرنامج "رؤية مصر 2030".

وتم إطلاق الشركة برأسمال 410 مليون جنيه وتسعى للوصول به الى 10 مليارات جنيه مصري خلال 5 سنوات: وتركز على إقامة المشروعات الاستثمارية التي تلبي احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات المختلفة بكافة المجالات والقطاعات الاقتصادية مع تنمية تلك المشروعات والتي تتناسب مع الموارد البيئية المتوفرة في كل محافظة.