إنهاء قضية مساهمين في السعودية استمرت 14 عاماً

تبدأ محكمة الدمام في توزيع أموال مساهمة حمد العيد المجمدة المقدرة بـ600 مليون لـ 10 آلاف مساهم، تم العمل عليها خلال 8 مراحل بعد دراستها، حيث تم استخدام أكثر من 30 ألف ورقة لقضية "معاملة" استمرت 14 عاماً في وزارة العدل.

وقامت المحكمة بحصر المبالغ المتوفرة في البنوك لدى المحكوم عليهم، مبينة أن المحكمة تقوم حالياً بتحصيل مبالغ أخرى من عقارات وأسهم وغيرها سواء بالداخل أو الخارج، وستعمل المحكمة من خلال دائرة التنفيذ المختصة على إيداع كافة المبالغ المحصلة أولاً بأول دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة.

وصدرت توجيهات وزير العدل بسرعة إنهاء كافة قضايا المساهمات وإعادة حقوق الحقوق المساهمين بشكل عام، لاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه نظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين دون الحاجة إلى حضور المساهمين للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك.

وكشفت وزارة العدل أن مدة نظر الدعوى منذ إحالتها للمحكمة العامة في الدمام وحتى إصدار الحكم لدى محكمة الموضوع وصلت إلى خمسة أشهر. وبلغ عدد قرارات ومحاضر التنفيذ الصادرة "74" قراراً ومحضرا، إضافة إلى أكثر من "150" خطوة إجرائية قامت بها المحكمة لإنهاء القضية.

وتعد مساهمة حمد العيد وشريكه من أقدم المساهمات المتعثرة، فقد استمرت معاناة المساهمين قرابة الـ 14 عاماً. وصدر قرار المجلس بتخصيص دائرة قضائية جديدة مستقلة لنظر الدعوى، وتم تفريغ قاض لدراسة القضية ونظرها.

وبعد المصادقة على الحكم من الاستئناف أعدت الدائرة القضائية خطة عمل للتنفيذ وتم إقرارها من المجلس الأعلى للقضاء من خلال ثمان مراحل.

ونظراً لأن المادة (59) من نظام التنفيذ تنص على إصدار حكم في المحاصة لذا تم إصدار حكم المحاصة لتوزيع الحصيلة الموجودة للمساهمين وحجز ما يخص الأموال المدعى بها في الدعاوى الناشئة حتى الحكم في دعاواهم، وهذا من باب العدل بين المساهمين وذلك بتسليم من ثبتت مساهمته حقه من الحصيلة وحجز ما يخص الدعاوى الناشئة وقد استغرقت مدة التنفيذ بمراحلها سنة وشهرين.