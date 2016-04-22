أول منظمة إسلامية للأمن الغذائي تبدأ خطواتها خلال أيام

كشفت منظمة التعاون الإسلامي عن ولادة أول منظمة إسلامية تعنى بالأمن الغذائي للدول الأعضاء٬ مشيرة إلى أن منظمة الأمن الغذائي ستبدأ أعمالها رسميا بعقد الدورة الأولى لجمعيتها التأسيسية في العاصمة الكازاخية الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن الاجتماع المقرر عقده في 26 من الشهر الحالي لمدة 3 أيام٬ سيشهد إعلان ولادة المنظمة الجديدة٬ بالتزامن مع المؤتمر الإسلامي الوزاري السابع لوزراء الزراعة حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الدول الأعضاء٬ الذي سيناقش نتائج أعمال الجمعية العامة للمنظمة الجديدة ويصدر قرارات بشأنها، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع إعلان التوجه لتخصيص 6% من الإنفاق الوطني للدول الأعضاء لصالح الأمن الغذائي الذي يمر بفترة حرجة في الأعوام الأخيرة.

ويفتتح الجمعية العامة التأسيسية رئيس وزراء كازاخستان٬ كريم ماسيموف٬ فيما يتحدث في الجلسة الافتتاحية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي٬ إياد مدني٬ ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية٬ الدكتور أحمد محمد علي.

ومن المقرر أن تتدارس الجمعية العامة التأسيسية ميزانية أمانة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للفترة 2016 ــ 2018 وقواعد الإجراءات والنظام المالي ونظام الموظفين٬ وخطة عمل المنظمة الممتدة لخمسة أعوام.

وعن خطة العمل للمنظمة الوليدة٬ أوضح السفير أوبيليرو أنها قصيرة المدى لضمان انطلاق المنظمة بالشكل المطلوب٬ مشيرا إلى أن الهدف العام من المنظمة الجديدة يتمثل في المساهمة في ضمان الأمن الغذائي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي٬ وتحديد المشكلات الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي٬ ووضع استراتيجيات وبرامج لحلها.

وأضاف أن الخطة تشمل إنشاء قاعدة بيانات لرصد وضع الأمن الغذائي في الدول الأعضاء٬ إضافة إلى تقديم تقارير دورية وتحليلها.