تقدم في مفاوضات اليونان ودائنيها بشأن إصلاحات اقتصادية

قال مسؤول بالحكومة اليونانية إن اليونان ودائنيها الدوليين حققا تقدما في المفاوضات بشأن إصلاحات اقتصادية لكن اتفاقا نهائيا للإفراج عن قروض من حزمة الانقاذ المالي تحتاجها أثينا بشدة يبقى صعب المنال.



واستؤنفت المحادثات حول إصلاحات لنظام معاشات التقاعد وزيادات في الضرائب وبرنامج الخصخصة وإدارة القروض المتعثرة هذا الاسبوع في أثينا بهدف الوصول إلى إتفاق بشان تلك الحزمة قبل أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في أمستردام غدا الجمعة لتقييم التقدم.



وقال مسؤول بالحكومة اليونانية "حدث تقارب مهم" مضيفا أن هذا يتعلق بشكل خاص بإصلاحات نظام معاشات التقاعد والقروض المتعثرة.



وتتعلق النقطة الشائكة الرئيسية في المحادثات المستمرة منذ أشهر بمسائل المالية العامة مع إختلاف مؤسسات الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي حول قدرة اليونان على الوفاء بهدف تحقيق فائض أساسي في الميزانية يعادل 3.5%، من الناتج المحلي الاجمالي في 2018. ويستثني الفائض الاساسي مدفوعات الفائدة.



وستستأنف المفاوضات على الأرجح بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو اليوم الجمعة.



وقال المسؤول الحكومي "ستكون بادرة جيدة إذا أصدرت مجموعة اليورو اليوم إعلانا بأنه سيكون هناك اجتماع إستثنائي ثان (للمجموعة)".