الميزانية العامة والتحول الاقتصادي

اتسمت الميزانية العامة للمملكة على مدى نصف قرن بالتقلب، وعدم الاستقرار نتيجة تقلبات أسعار النفط وترتب على ذلك تقلب مماثل بين الإيرادات المقدرة والإيرادات الفعلية إذ بلغت جملة الانحرافات في ربع قرن (1.5) تريليون، كما وصل الانحراف في بعض الميزانيات إلى نسب غير معقولة ولا تتفق مع النسب المتعارف عليها في عمليات التخطيط المالي في أبسط أصوله وقواعده العامة.

فقد وصل الانحراف في إحدى السنوات 2005 - 2006 إلى حوالي 100% وذلك بين ما هو مخطط وبين ما هو حاصل على أرض الواقع وهذا أمر غير قابل للحدوث في أي نظام بالعالم سوى في نظامنا المالي، وبالتالي فإن الخطط المالية السنوية وما يترتب عليها من خطط خمسية ظلت تتسم هي الأخرى بعدم الثبات والإرباك في التنفيذ والتضارب في التعليمات المالية، كما ظلت الميزانية تلتزم بتمويل النفقات غير المقيدة بحجم الإيرادات لتلبية المتطلب الاجتماعي والشعبي، الأمر الذي فرض واقعا قوامه تمويل النفقات الأساسية عن طريق تراكم العجز المالي.

وكانت من سمات تلك المرحلة أن أصبح الإنفاق الرأسمالي لا يشكل سوى قدر متدن من الإنفاق فخلال 13 ميزانية بلغت نسبة الإنفاق الجاري 89.5% بينما الرأسمالي لم يتجاوز 10.5% وهي سمات تخطيط خاطئ، لا يمكن أن تُصنع من خلاله تنمية مستدامة أو يكفل به استقرار اقتصادي، خصوصاً وأن الإنفاق المالي الحكومي يشكل اليوم أهم مصادر رأس المال الإجمالي الثابت.

كل ما أود قوله إننا نحتاج لتدابير مالية وإصلاحات جذرية في البنية التحتية لهياكلنا المالية والاقتصادية، فالموارد كانت موجودة ولم تتم الاستفادة منها سابقا، ولإعطاء مؤسساتنا المالية والاقتصادية نكهة مؤسسية لمأسسة منتجاتها من ميزانيات وبرامج تنمية وخطط خمسية وغيرها، وفي اعتقادي أن ذلك سيؤخذ بعين الاعتبار في عملية التحول الاقتصادي، باعتبار ذلك تربة ستنبت منها سنابل هذا التحول الاستراتيجي المنشود بحول الله.

* نقلا عن عكاظ