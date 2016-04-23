فضيحة "فولكسفاغن" لا يمكن تقدير كلفتها النهائية حالياً

قال ماتياس مولر الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن إن الشركة لا يمكنها حتى الان تقدير التكلفة الإجمالية لإنهاء فضيحة الغش في انبعاثات الديزل حتى يتم إبرام اتفاق نهائي مع السلطات في الولايات المتحدة.

وقالت فولكسفاغن إنها توصلت لإطار اتفاق مع وزارة العدل الامريكية وولاية كاليفورنيا ووكالة حماية البيئة الأمريكية ولجنة التجارة الاتحادية وأيضا محامين عن أصحاب السيارات الذين قدموا دعاوى قضائية مدنية.

وأبلغ مولر مؤتمرا صحفيا في مقر فولكسفاجن بمدينة في ألمانيا "لسنا في موقف يمكننا فيه أن نستبق نتيجة المفاوضات التي ستحدد التكلفة."

وكشفت فولكسفاغن النقاب عن أنها جنبت في 2015 مخصصات قدرها 16.2 مليار يورو (18.3 مليار دولار) قال مولر إنها تشمل تكلفة الإصلاحات الفنية للسيارات التي تخالف معايير الهواء النظيف وبرنامج لاعادة شراء السيارات وتكاليف قانونية.

لكن المجموعة مازالت تواجه غرامات من وزارة العدل الأمريكية في إطار تسوية مدنية متوقعة وتحقيقا جاريا للوزارة قد يؤدي إلى اتهامات جنائية ودعوات قوية في أوروبا لعمل المزيد لمصلحة ملايين من مالكي مركبات فولكسفاغن.