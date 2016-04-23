لغة المصالح بيننا وبين أميركا

لقد استقبلنا الأسبوع الماضي باراك أوباما وودعناه كرئيس دولة تربطنا بها علاقات استراتيجية. ورغم التعليقات في شبكات التواصل الاجتماعي فإن الزيارة قد اتسمت بالأهمية. فالعالم الآن مشدود ليس إلى أوباما الذي أصبح بطة عرجاء وإنما إلى من سيفوز بالانتخابات التي تزداد إثارة بعد الفوز الذي حققه دونالد ترامب مؤخراً في نيويورك واتساع الفارق بينه وبين منافسه الجمهوري كروز. وهذا بحد ذاته يرمي بظلاله على العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة.

نعم هناك تغير في اللحن ولكن العلاقة مع الولايات المتحدة، كما يبدو لي، سوف تستمر وبغض النظر عمن سيخلف اوباما. فالمملكة والولايات المتحدة عندما أقامتا العلاقات فإن الأساس الذي بنيت عليه لم يكن فقط إعجاب قادة البلدين ببعضهم البعض عام 1945. مع أهمية ذلك. فإلى جانب الإعجاب كانت هناك المصالح الاقتصادية التي بناء عليها تم نسج شبكة بقية الروابط بيننا وبينهم. ولذلك فإن مبدأ أوباما أو مبدأ أي رئيس قد يأتي بعده ليس بمقدوره أن تُقطع خيوط المصالح المتبادلة التي نسجت خلال ما يزيد عن 70 عاماً.

إذاً فعمَّ يدور الحديث عندما تناقش الآن العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة؟

نعم هناك تغير. فنحن ضمن التحالف الدولي الذي كانت تقوده الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة قد حرصنا على أن يكون موقعنا فيه غير هامشي. وهذا لا يعطى بالمجان. ففي العلاقات الدولية تأخذ الدول مواقعها على قدر ما تعطي أو تكون قادرة على العطاء. ولهذا فليس مستغرباً أن يكون أصدقاؤنا وأعداؤنا في تلك الحقبة هم نفس الأصدقاء والأعداء.

ولكن منذ ذلك الحين وحتى الآن جرت مياه كثيرة. فالحرب الباردة قد انتهت والولايات المتحدة التي خرجت منها منتصرة لم تتمكن، بعد حرب أفغانستان وغزو العراق وأزمة الرهن العقاري 2008، من المحافظة على أحادية القطب الذي أقامته. وتكفي الإشارة هنا فقط إلى أن عدد القطع البحرية الأميركية الجاهزة للقتال، والتي هي إحدى مظاهر الجبروت الأميركي، قد تقلصت من 600 سفينة في عهد ريغان إلى 272 سفينة الآن لارتفاع التكلفة المالية.

وفي مثل هذه الظروف فإن العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة لا بد وأن يطرأ عليها بعض التغير. فنحن أمامنا بلد تشكل 600 قطعة بحرية عبء عليه فما بالك ببقية الأمور. ولذلك وفي ظل هذا التراجع فلربما يفوز ترامب على خلفية وعوده بإعادة ذلك الجبروت. ولكن هذا لا يغير الأمر. فهيكل الالتزامات والواجبات بيننا وبين واشنطن قد تغير.

طبعاً الولايات المتحدة في ظل تراجع واجباتها سوف تناور من أجل بقاء الالتزامات على الآخرين، ونحن منهم، كما هي وذلك بالترهيب تارة والترغيب تارة أخرى. فهم بعد رفعهم ورقة ال28 صفحة من تحقيق 11 سبتمبر جاء أوباما إلينا لترطيب الأجواء. ومثلما رأينا فإن المملكة رفضت الابتزاز ورفعت ورقة بيع سندات الخزينة الأميركية التي تبلغ 750 بليون دولار.

وهكذا فإن علاقة التحالف بيننا وبينهم ستستمر وبغض النظر عمن سوف يفوز في الانتخابات. ولكن تطورها سوف يعتمد على موازين القوى لدى الطرفين. وفي مثل هذه الظروف تكتسب البرامج التنموية والرؤية المستقبلية التي تحدث عنها صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد أهمية استثنائية.

* نقلا عن الرياض