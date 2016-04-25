السعودية.. مجلس الوزراء يوافق على رؤية المملكة 2030

وافق مجلس الوزراء السعودي على رؤية المملكة 2030، حيث خصص مجلس الوزراء جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنظر في مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الشؤون الاقتصادية برسم الرؤى التنموية للمملكة.

الملك سلمان: نأمل أن تكون رؤية السعودية 2030 نموذجا للعالم

وقال خادم الحرمين الشريفين "وضعت نصب عيني السعي نحو التنمية الشاملة، ونأمل من المواطنين والمواطنات العمل معا لتحقيق الرؤية الطموحة وأن تكون رؤية خير وبركة".

وقرر مجلس الوزراء قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وقيام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.

خادم الحرمين: وضعت نصب عيني السعي نحو التنمية الشاملة

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، "لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته ومن هذا المنطلق؛ وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - أنموذجاً للعالم على جميع المستويات".

وأضاف خادم الحرمين الشريفين "قد اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء، شاكرين للمجلس ما بذله من جهد بهذا الخصوص، آملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، سائلين الله العون والتوفيق والسداد، وأن تكون رؤية خير وبركة تحقق التقدم والازدهار لوطننا الغالي".