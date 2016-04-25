تخريج كوادر سعودية متخصصة بقطاع صناعة الألبان والأغذية

يستعد المعهد التقني للألبان والأغذية في مايو المقبل بمحافظة الخرج لتخريج الدفعة الرابعة والخامسة من منتسبي المعهد في مختلف التخصصات التقنية الخاصة بالألبان والأغذية، وذلك بهدف تأهيل كوادر سعودية متخصصة في صناعة الألبان والأغذية ودعم برنامج "السعودة" لضمان توفير عمل للمتدربين السعوديين في شركات القطاع الخاص ذات الصلة ببرامج المعهد ومناهجه، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني وصندوق التنمية البشرية وشركة المراعي، بعد أن اجتازوا فترة التدريب المتخصصة والتي استمرت لمدة سنتين في مجالات تقنية إنتاج الألبان والأغذية وصيانة معدات الإنتاج والإنتاج الحيواني وصيانة معدات التبريد.

وتعتبر صناعة الألبان والأغذية من أكبر الصناعات في المملكة العربية السعودية، كونها تضم العديد من الشركات التي تستخدم أحدث التقنيات العالمية المتطورة لإنتاج الألبان ومشتقاتها، إضافة إلى المنتجات الغذائية، ما أبرز الحاجة الماسة للكوادر السعودية المؤهلة تقنيا والقادرة على المساهمة بشكل فعال في هذه الصناعة التي تعتمد على كثافة عمالية كبيرة، ما يسهم في رفع معدلات الفرص الوظيفية ونمو التوظيف للكوادر السعودية، كما يعتبر المعهد المصدر الرئيس لتوفير العمالة الماهرة من المواطنين السعوديين والمدربين تدريبا جيدا وفق المتطلبات الفنية لسوق العمل.

وقال إبراهيم سعود العقيلي، المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية: يأتي المعهد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شركة المراعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من صندوق الموارد البشرية، ويتمثل الهدف الأساسي للمعهد التقني في ضمان توفير العمل للمتدربين من أبناء الوطن في شركات القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق فإن المعهد يوفر أفضل البرامج التدريبية العلمية والنظرية في مجال الألبان والأغذية، تحت إشراف طاقم تدريب محترف ذي كفاءة عالية في هذا المجال.

وأضاف العقيلي: مفهومنا الشامل يتجاوز حدود العملية التعليمية، حيث نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تخريج كوادر سعودية متخصصة تلبي احتيجات العمل في قطاع صناعة الألبان والأغذية بمعايير ومقاييس عالمية. كما أن إدارة المعهد لن تألو جهدا في سبيل تحقيق رسالتها المتمثلة في ايجاد نواة بنية تحتية من أبناء الوطن لخدمة المجتمع ودعم جهود الدولة للتنمية الاقتصادية في القطاع الخاص.

ووجه العقيلي دعوة إلى خريجي الثانوية العامة ومن لديه الرغبة والطموح ممن يتطلعون إلى مستقبل أفضل وفرصة أكبر الانضمام إلى المعهد التقني لرسم مستقبل بتطلعات جديدة في خدمة هذا الوطن المعطاء.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو معهد بشراكة استراتيجية بين المراعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأسس 2009 ويهدف بشكل مباشر في دعم برنامج السعودة في المملكة العربية السعودية، بتأهيل كوادر سعودية متخصصة في عدة مجالات بصناعة الألبان والأغذية، بحيث يكون الخيار الأول للقطاعات الخاصة للحصول على الكوادر التقنية المميزة.