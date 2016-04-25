السعودية تستهدف استثمارات بقيمة 7 تريليون ريال

صدرت اليوم رؤية السعودية 2030 ومن أبرز الأهداف التي وضعتها، رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا إضافة إلى زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي إلى 5.7% من 3.8% حالياً، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال بحلول 2020.

كما تعتزم السعودية زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال، في الوقت ذاته تسعى السعودية إلى تأمين 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة في 2023.

وقد شملت رؤية السعودية 2030 على رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي، ورفع نسبة التمويل المخصصة لتلك الشركات من 5% فقط حاليا إلى 20% .

أما بالنسبة لشركات قطاع التجزئة، فتسعى المملكة إلى جذب التجار الإقليميين والدوليين للقطاع ، كما تسعى لإنشاء المزيد من حاضنات الأعمال وصناديق رأس المال الجريء.

وركزت الرؤية المستقبلية أيضا على أهمية تخفيض معدل البطالة من 11.6% حاليا إلى 7% ، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

وكشف الرؤية عن اتجاه السعودية زيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألف وظيفة، وخلق مليون فرصة عمل جديدة للمواطنين في قطاع التجزئة في 2020 من 300 ألف فرصة متوفرة حاليا.

وشددت الرؤية على أهمية إعادة هيكلة وتأهيل المدن الاقتصادية، بدءا من مدينة جازان الاقتصادية بالتعاون مع أرامكو، على أن يتم نقل بعض المنشآت الحيوية للمدن الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمركز الملك عبدالله المالي، أكدت رؤية السعودية 2030 أنه سيتم، إعادة تأهيل المركز وتحويله لمنطقة خاصة بلوائح وإجراءات تنافسية وستكون منطقة المركز مستثناة من التأشيرات وترتبط بالمطار من خلال قطار، كما أنه سيحتضن صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيصبح أكبر صندوق سيادي في العالم باستثمارات تبلغ 7 تريليونات ريال.

وأوضحت رؤية السعودية 2030 أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية سيقوم على تدريب أكثر من 500 ألف موظف حكومي حتى 2020.

كما سيعمل على تأسيس إدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، ووضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، وعقد الشراكات لتدريب الخريجين محلياً ودولياً.

أما من جانب الثقافة والترفيه أشارت الرؤية الى أهمية عقد شراكات عالمية في قطاع الترفيه وأكدت أنه سيتم تخصيص أراضٍ لإقامة المتاحف والمسارح. كما كشفت الرؤية عن مساحات كبيرة على الشواطئ للمشاريع السياحية.