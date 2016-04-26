محمد بن سلمان: إطلاق برنامج التحول الوطني قريباً

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية، أمس الاثنين، في مؤتمر صحافي، أن هناك برامج قريبة سوف تُطلق تحت مظلة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأوضح أن أول تلك البرامج سيكون برنامج التحول الوطني، المتوقع الإعلان عنه أواخر شهر 5 أو بداية شهر 6، مبيناً أنه سيكون برنامجاً تنفيذياً لتحقيق أهداف الرؤية في قطاعات عديدة أهمها قطاع الخدمات واحتياجات المواطن، وسوف يحوي تفاصيل واضحة أكثر عند إطلاقه.

وتوقع أن يكون هناك نمو في الاقتصاد السعودي بشكل عالٍ جداً خلال الـ 15 سنة القادمة، موضحا أنه لا يتوقع أن يتم ذلك في السنين الأولى لأنها سنين إصلاح، لكن يتوقع أن يعقبها نمو عالٍ جداً، سوف يجعل المملكة تتقدم في مركزها لتصبح من ضمن أكبر 20 دولة اقتصادية في العالم.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر أمس الاثنين، رؤية السعودية 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.

وكشف الأمير محمد بن سلمان عن تفاصيل الرؤية مؤكدا أنها ستكون خارطة طريق لإحداث التنمية في عدة جوانب، وأن طموح القيادة سيبتلع جميع المشاكل.