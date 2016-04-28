الإمارات ترفع أسعار الوقود في مايو

قالت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الخميس، إن الإمارات العربية المتحدة سترفع أسعار البنزين والديزل المحلية في مايو بعد زيادة أسعار النفط العالمية.



وسيرتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتين إلى 1.67 درهم (46 سنتا أميركيا) في مطلع الشهر القادم، من 1.51 درهم. وسيزيد سعر الديزل المحلي إلى 1.60 درهم من 1.56 درهم.



وكانت الإمارات قد أعلنت في يوليو أنها ستتحول عن نظام أسعار الوقود الثابتة والمدعمة، لتقوم بتغيير الأسعار شهريا بناء على الاتجاهات العالمية.



ولم تذكر تفاصيل المعادلة الجديدة، ولا ما إذا كانت ستلغي الدعم بالكامل، لكنها أعلنت أن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.