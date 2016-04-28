شركات التأمين: رؤية 2030 رسمت طريقا لتحسين جوانب الحياة

أكد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين في السعودية، عادل العيسى، أن "رؤية المملكة 2030" التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، هي نموذج للتخطيط السليم، والرؤية الواضحة التي رصدت وحللت جميع جوانب الحياة في المملكة، ومن ثم رسمت طريقا للحفاظ على تلك الجوانب والنهوض بها وتطويرها.

وكشف العيسى أن قطاع التأمين كان له حظ وافر في تلك الرؤية، حيث خصه الأمير محمد بن سلمان باهتمام واضح لما له من أثر مباشر على قاعدة واسعة من المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن "رؤية المملكة 2030 أكدت على ضرورة العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى المتخصصين والاستشاريين، وتدريب الأطباء ورفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً وخطراً على صحة مواطنينا مثل أمراض القلب والسكر والسرطان".

وأكد أيضاً أن "رؤية المملكة 2030" تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، بغرض الوصول إلى خلق قطاع صحي فعّال وذي أسلوب مبتكر، يوجد تنافسية وشفافية أكبـر بين مقدمي الخدمات، ويعمل على تحسين الكفاءة والفاعلية والجودة والإنتاجية على كل مستويات تقديم الخدمة، ويتيح خيارات أكثر تنوعا للمواطنين.

وأضاف: "من أجل بلوغ هذا الهدف، سوف تتعهد "رؤية 2030" التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمهمة تقديم الخدمات إلى شبكة من الشركات الحكومية تتنافس فيما بينها من جهة، ومع القطاع الخاص من جهة أخرى، في العمل على تقديم أجود الخدمات الصحية، بغرض تركيز مسؤولية القطاع الحكومي على المهمات التنظيمية والرقابية، وإيجاد المزيد من التخصصات النوعية ذات الأولوية في الخدمات الصحية، وتمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة الملائم لاحتياجاتهم".

وأشار إلى أن السوق السعودية تعمل بها نحو 35 شركة تأمين، تقدم خدماتها في عدة مجالات من أهمها قطاعا التأمين الصحي والمركبات، حيث تجاوزت حصتهما 80% من سوق التأمين في المملكة، وأن القطاع ساهم بنسبة 1.45% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015، كما يساهم بنسبة 2.05% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين في السعودية، إنه مع التوجه الجديد للدولة وحرصها على النهوض بجميع قطاعاتها، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في أداء شركات التأمين، وذلك تزامنا مع النمو المتوقع في جميع جوانب الاقتصاد المحلي.