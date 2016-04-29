سوق الهواتف الذكية تسجل أول تراجع عالمي

أظهرت أرقام شحن الهواتف الذكية انخفاضاً بنسبة 3% في الربع الأول من العام، مقارنة بالعام الماضي، في أول تراجع في سوق الهواتف الذكية على الإطلاق.

ويشير المحللون بحسب شبكة "سكاي نيوز" إلى أن سوق الهواتف الذكية ربما وصلت إلى مرحلة التشبع، خاصة في الأسواق الاستهلاكية الكبيرة مثل الصين، وقد يبدأ منحنى السوق في الهبوط، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ووصلت شحنات الهواتف الذكية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 334.6 مليون جهاز، مقابل 345 مليون جهاز للفترة نفسها من 2015.

وتظل شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لكن شحناتها من للأسواق تراجعت بنسبة 4.5% لتصل إلى 79 مليون جهاز.

وتأتي "آبل" في المرتبة الثانية عالمياً، لكن شحناتها من الهواتف الذكية "آيفون" تراجعت هي الأخرى بنسبة 16% لتصل إلى 51.2 مليون جهاز.

ويصف المحللون الوضع بأنه "إرهاق" للسوق الخاصة بالهواتف الذكية.