لينكدإن: 400 مليون مستخدم بعائد 861 مليون دولار

ارتفعت أسعار أسهم شركة لينكدإن LinkedIn بشكل كبير بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح الربع الأول من العام 2016 والتي جاءت أعلى من المتوقع، حيث كشفت أن عائداتها بلغت 861 مليون دولار، في فارق كبير عن توقعات المحللين التي كانت بحدود الـ828 مليونا.

وكان محللو وول ستريت قد توقعوا أن تعلن الشركة عن نمو سنوي بنسبة 30 بالمئة، إلا أن الشركة قالت إن أرباحها السنوية زادت بنسبة 35 بالمئة، مع زيادة وصلت إلى 30 بالمئة من الأرباح المعدلة.

وأرجعت الشركة صاحبة أكبر شبكة تواصل اجتماعي للأعمال في العالم الانتعاش الذي حققته إلى النسخة الجديدة كليا من تطبيقها للهواتف الذكية الذي أطلقته أواخر العام الماضي، حيث قالت إن التطبيق الجديد تم تصميمه بطريقة شجعت الناس على قضاء المزيد من الوقت داخل الخدمة.

وقال المدير التنفيذي للشركة، جيف واينر، في لقاء نشره موقع بلومبيرغ، إن شركته تمكنت من التركيز على أشياء أقل قامت بتأديتها بشكل أفضل.

وشهدت لينكدإن رقما قياسيا من عدد الباحثين عن العمل المنضمين إلى الموقع حديثا، حيث ازدادوا بنسبة 50 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي هذا الصدد، كشفت الشركة عزمها طرح ميزاتٍ جديدة للمساهمة في تحقيق المزيد من النمو في عدد المستخدمين، من بينها توفير المعلومات المتعلقة بمتوسط الرواتب في الشركات المختلفة، ومزيد من الأدوات التي تهدف لمساعدة الشركات في العثور على المواهب المناسبة لتوظيفها.

وقالت الشركة إنها حققت حوالي 149 مليون دولار من خلال الاشتراكات المدفوعة لحسابات الامتياز، وإن 39 بالمئة من عائداتها تأتي من خارج الولايات المتحدة.

يذكر أن موقع لينكدإن انطلق في العام 2003 كي تكون أول شبكة تواصل اجتماعي مهنية تقدم الخدمات للشركات وللباحثين عن عمل. ويمتلك الموقع أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريا وفقا لآخر إحصائيات نشرتها الشركة في أكتوبر 2015.