إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونيا في السعودية

أطلقت وزارة التجارة والصناعة في السعودية، خدمة عقود التأسيس والسجل التجاري للشركات إلكترونياً عبر موقع الخدمة Com.cr.sa الذي يتيح للمستفيد القيام بتأسيس شركته إلكترونياً دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة.

ولفتت الوزارة في بيان صحافي إلى تميز الخدمة الجديدة بالسرعة والسهولة حيث يمكن للمستفيد إنشاء عقد التأسيس وإصدار السجل التجاري للشركة إلكترونياً في ثلاث خطوات فقط، تتمثل في إنشاء عقد التأسيس عبر الموقع الإلكتروني للخدمة، ومن ثم التوجه لكتابة العدل من أجل توثيق العقد، وأخيرا سداد الفاتورة الموحدة إلكترونيا التي تشمل رسوم نشر عقد التأسيس واشتراك الغرفة التجارية ورسوم السجل التجاري.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة ستمكن المستفيدين من تأسيس وإصدار السجلات التجارية لكل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة والتضامنية والمهنية، إضافة إلى إمكانية تحويل مؤسسة فردية قائمة إلى شركة، كما أنها ستسمح كذلك بتأسيس شركة الشخص الواحد وذلك مع دخول تاريخ نظام الشركات الجديد حيز التنفيذ والذي سيبدأ العمل به غداً الاثنين 25 رجب 1437هـ الموافق 2 مايو 2016.

وتشتمل هذه الخدمة على العديد من الميزات، مثل عقد التأسيس السريع الذي يسمح بالموافقة الفورية من قبل الوزارة، وكذلك العقد المفصل الذي يتيح إضافة بنود اختيارية للعقد. كما تتميز هذه الخدمة بتطبيق الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية (آيزك) بما يخص أغراض وأنشطة الشركات.