"المعلومات" و"الاتصالات" يوقعان مذكرة لمواكبة رؤية 2030

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني وشركة الاتصالات السعودية أمس في الرياض، مذكرة تفاهم استراتيجية في مجال الحوسبة السحابية في مرحلتها الثانية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ووفق ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح مدير عام مركز المعلومات الوطني د.طارق الشدي أن الهدف من ذلك هو مواكبة التحول الرقمي في السعودية والاستعداد للمساهمة في تحقيق متطلبات إطلاق كيانات اقتصادية من البيانات الرقمية.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية د.خالد البياري أن الرؤية السعودية 2030 تتطلب تحقيق أعلى السرعات لتقديم خدمات جديدة للقطاع العام كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن شركة الاتصالات ستعمل على توفير البينية التحتية لتحريك القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية ذات الصلة متمثلة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق رؤية 2030 .

وتشمل البنية التحتية المستهدفة الأجهزة والبرامج وقواعد البيانات وأمن الأنظمة والتطبيقات، وخدمة مراكز البيانات وخصوصاً في مجال بناء وتشغيل مراكز البيانات وتطوير وتقديم كافة الخدمات السحابية.