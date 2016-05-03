الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو

المصدر: بروكسيل – أ ف ب

خفضت المفوضية الأوروبية بشكل طفيف توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو لعامي 2016 و2017، مشيرة إلى أجواء عالمية أقل ملاءمة وإلى شكوك تعود الى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتترقب المفوضية الأوروبية زيادة الناتج المحلي بنسبة 1,6% عام 2016 و1,8 % عام 2017 في منطقة اليورو، مقابل نسبتي 1,7 % عام 2016 و1,9 % عام 2017 اللتين كانتا وردتا في توقعاتها في 4 فبراير.

وجاء في بيان للمفوضية ان "الكثير من الشك يلف هذه التوقعات"، مسلطةً الضوء مرة اخرى على تباطؤ النمو في الاسواق الناشئة، خصوصا الصين.

وأعربت المفوضية عن دعمها لرئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الذي تم انتقاده بشدة في المانيا لسياسته ذات المعدلات المنخفضة، موضحةً ان "السياسة النقدية التيسيرية للغاية مهدت الطريق لاستئناف الاستثمار من خلال تسهيل الحصول على تمويل اقل كلفة".

على صعيد التوظيف، تترقب المفوضية معدل بطالة نسبته 10,3 % عام 2016 و9,9% عام 2017، فيما توقعت في وقت سابق معدل بطالة نسبته 10,5 % هذا العام و10,2 % العام المقبل.