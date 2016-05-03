عبدالعزيز بن سلمان: حلول عملية لترشيد استهلاك الطاقة

أكّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء المختلفة على المواطن، ومنها تقديم حلول تسهم في تخفيض استهلاكه من الكهرباء والوقود، ومساعدته في تلمس جوانب الهدر، والاستفادة المثلى من الطاقة.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن جهوداً وطنية مكثفة، تبذلها عدة جهات حكومية مختصة تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج حكومي طموح يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، ويجنب المواطن تحمّل أعباء ارتفاع هذا الاستهلاك، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تعمل وفق رؤية واستراتيجية موحدة يحكمها التنسيق و التكامل في كافّة خطوات الأداء.

وبين أن الحملات التوعوية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ 2014، تأتي في إطار تلك الجهود، إذ تسهم في نشر الوعي حول ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، وتقديم الإرشادات التي تمكن المواطن من تخفيض استهلاكه الشهري في المنزل والمركبة والأعباء المالية المترتبة على ذلك، باختياره أجهزة ومركبات أكثر كفاءة وترشيداً للاستهلاك، واتباعه سلوكيات تضمن تخفيض الاستهلاك.

وقال إن "حملة (#تأكد) التي تتواصل فعالياتها هذه الأيام اهتمت، أسوةً بالحملات التوعوية السابقة للمركز، بالوصول إلى كافة فئات المجتمع في المملكة، عن طريق نشر رسائلها وأهدافها عبر عدة وسائط إعلامية مختلفة، وباستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت وتطبيقات أجهزة الجوال".

وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن حملة (#تأكد) تسهم في تعزيز ثقة المستهلك من خلال مساعدته في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، باستخدام تطبيق "تأكد" على الأجهزة الذكية، الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يسهم التطبيق في تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمواطن، الذي يمثل المحور الأساس في رصد التجاوزات والمخالفات لمواصفات ومقاييس كفاءة الطاقة في المملكة.

وأضاف أن تطبيق "تأكد" يتيح للمستهلك التحقق من صحة المعلومات على بطاقة كفاءة الطاقة، ويمكنه من المقارنة بين جهاز كهربائي وآخر من ناحية مقدار استهلاكه للطاقة، والمقارنة أيضاً بين مركبة وأخرى من حيث درجة استهلاكها للوقود، ومن ثمَّ اختيار الأفضل والأقل استهلاكاً للطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ عن طريق الانتقال بشكل آلي إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري"، في حال عدم مطابقة بيانات ملصق البطاقة مع البيانات التي تظهر في تطبيق "تأكد".

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى دور المعنيين بوزارة التجارة والصناعة في هذه الحالة، حيث يتم الوقوف ميدانياً على البلاغ، والتأكد من صحته، ووجود المخالفة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالف، وعند التأكد من عدم صحة البلاغ يتم التواصل مع الشخص المبلغ، وإفادته بالإجراءات التي تم اتخاذها وتصحيح المعلومة لديه.