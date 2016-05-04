الإمارات الثالثة عالمياً بالاستثمار في البنى التحتية

حلت دولة الإمارات في المركز الثاني إقليمياً والثالث عالمياً بمؤشر الاستثمار في البنية التحتية العالمي 2016، متقدمة على دول عريقة مثل كندا والسويد والنرويج وأستراليا والمملكة المتحدة.

وتوقع التقرير الصادر عن شركة "أركاديس"، أن تشجع الإمارات القطاع الخاص لتمويل استثمارات بنيتها التحتية في المستقبل، لافتاً إلى أن الإمارات التي حلت بالمركز الثالث في المؤشر، تقدمت من المركز الرابع في 2012 إلى الثالث في 2014 لتحافظ على موقعها في تقرير 2016.

وأضاف التقرير أنه رغم انخفاض أسعار البترول، إلا أن دبي حافظت على التزامها في أولوية المشاريع وخاصة تلك المتعلقة باستضافة معرض إكسبو 2020، وتوسعة مترو دبي، إضافة إلى جملة مشاريع مضت قدماً، كما حافظت على سوق تنافسية عالية.