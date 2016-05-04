السعودية..المعهد المالي ينظم "يوم المهنة" لقطاع التأمين

برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك ينظم المعهد المالي بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لشركات التأمين السعودية فعاليات يوم المهنة وذلك في الفترة 24 – 25 شعبان 1437ه الموافق 31 مايو – 1 يونيو 2016 بفندق موفنبيك بمدينة الرياض.

وقال مدير عام المعهد المالي الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري إن فعاليات يوم المهنة تأتي بهدف دعم الكوادر الوطنية الشابة من الجنسين عبر الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع للباحثين عن العمل المسجلين في برنامج حافز من خلال التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وزيادة نسبة السعودة فيه.

وشدد على أن المعهد المالي يحرص على دعم الكوادر الوطنية وتأهيلهم للعمل في القطاع عبر عددٍ من البرامج التخصصية مثل برامج التدريب المرتبطة بالتوظيف التي يقدمها المعهد مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وكذلك تهيئة وتدريب العاملين في القطاع المالي بشكل عام وتطوير قدراتهم عبر تقديم افضل الحلول التدريبية للقطاع المالي.

من جانبه ذكر، باسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين أن الفعاليات سيصاحبها إقامة ورش عمل للتعريف بقطاع التأمين ومجالاته وبعض التخصصات الوظيفية العامة والدقيقة، وستكون هذه الورش فرصة للباحثين عن العمل للتعرف أكثر على بعض المجالات والتفرعات التي تحكم العمل في هذا القطاع والمهارات اللازمة للعاملين فيه، مشيراً أن حوالي 40 جهة عاملة في قطاع التأمين أكدت تسجيلها للمشاركة في هذه الفعاليات وعرض اكثر من 1,000 وظيفة أمام الباحثين عن العمل.

وحث، كل من الدكتور فهد الدوسري وباسم عودة، الباحثين عن العمل من الجنسين على التواجد واغتنام الفرص الوظيفية خاصة وأن قطاع التأمين في المملكة يعتبر أحد أهم القطاعات حيوية وأكثرها نمواً في المملكة حيث يصل معدل النمو السنوي الى حوالي 20% ومن المتوقع أن تساهم رؤية 2030 في زيادة النمو الى أكثر من ذلك في السنوات المقبلة.