السعودية: اتفاقية القيمة المضافة أصبحت جاهزة للتطبيق

أكد إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أن الاتفاقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة أصبحت جاهزة للتطبيق، وذلك عقب اجتماع وزراء مالية الخليج في الرياض.

وأوضح العساف أن قرار المجلس الأعلى نص على تطبيق الاتفاقية عام 2018، على أن يتم لحينها وضع الإجراءات والأنظمة والتجهيزات المتعلقة بالقطاع الخاص، إضافة إلى تجهيز الجهات الضريبية في كل دولة للاستعداد لها.

وناقش الاجتماع أيضاً ضرائب أخرى مثل الضرائب الانتقائية التي اتفق عليها، وأسلوب تطبيقها، ومن بينها ضرائب على التبغ والسكر والملح. وقد شملت المقترحات احتساب الضريبة على السكر بناء على نسبته في المشروبات الغازية، فكلما كانت نسبة السكر أعلى زادت الضريبة أكثر.