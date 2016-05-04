ماذا كان سيحدث لاقتصاد السعودية لولا "رؤية 2030"؟

تناولت شركة جدوى للاستثمار في تقرير حديث أصدرته حول أهمية رؤية المملكة 2030 سيناريو يستعرض أداء الاقتصاد السعودي ما لم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لتنويع الاقتصاد وإنهاء اعتماده على النفط، وذلك في محاولة لإظهار مدى استدامة الوضع المالي للمملكة إذا بقي الاقتصاد على حاله حتى عام 2030.

وافترض سيناريو جدوى للاستثمار ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي إلى 102 دولار للبرميل في عام 2030، على أن يستمر الإنفاق الجاري والإيرادات غير النفطية بالنمو بنفس المعدل المحقق خلال السنوات العشر الماضية مع خفض الإنفاق الرأسمالي.

كما يعتمد السيناريو على زيادة إنتاج النفط من 10.2 مليون برميل يوميا إلى 12.3 مليون برميل يوميا بحلول 2030، فيما يفترض زيادة الاستهلاك % 75 إلى 4.9 مليون برميل يوميا خلال الفترة ذاتها.

ورغم ارتفاع أسعار النفط بحسب هذا السيناريو، فستسجل المملكة عجزا في الميزانية يزيد على 200 مليار ريال سنويا حتى عام 2030 وذلك نتيجة ارتفاع الإنفاق الجاري رغم ارتفاع الإيرادات إلى 1.4 تريليون ريال.

وسيؤدي ذلك إلى استنزاف احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي لتهبط إلى 375 مليار ريال من مستويات تفوق تريليوني ريال حاليا، أما الدين العام فسيقفز إلى تريليونين و700 مليار ريال عام 2030.

وتشدد جدوى للاستثمار على أهمية الأهداف الموضوعة في رؤية 2030 إذ إنها لن تساعد فقط على تحسين الوضع المالي للمملكة بل ستحدث تغيرات هيكلية في الاقتصاد من خلال البرامج التي وضعتها، إضافة الى تحويل التركيز من الحكومة إلى القطاع الخاص ليصبح المساهم الرئيسي في الاقتصاد.