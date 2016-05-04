وزير العمل: بدأنا في تنفيذ رؤية السعودية 2030

قال وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إن منظومة العمل المكونة من الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدأت في تنفيذ رؤية المملكة 2030.

وأشار وزير العمل خلال افتتاحه أمس ورشة عمل "مستقبل التدريب التقني والمهني في ضوء برنامج التحول الوطني" وسط مشاركة خبراء محليين ودوليين، إلى أن منظومة العمل تستهدف التوسع في برنامج التدريب والدعم والتوطين الموجه، لافتا إلى أن آلية عمل برنامج التوطين الموجه تعتمد على عدة محاور رئيسية، يختص المحور الأول بالتخطيط القطاعي ويعمل على التنسيق مع القطاعات المستهدفة لوضع خطة توطين وتدريب متفق عليها تستهدف الإحلال التدريجي للمهن ذات المهارات العالية والمتوسطة في القطاع الخاص، أما المحور الثاني فيعني بالتدخل المناطقي ويهدف إلى تعزيز العمل مع إمارات المناطق لدعم برامج توطين خاصة بكل منطقة حسب نوعية النشاطات فيها والتي تتم بناءً على اختيار ودعم أمير المنطقة.

وأضاف: "يستهدف المحور الثالث التوطين الكامل لبعض الأنشطة ويهدف الى اختيار بعض الأنشطة وتوطينها بالكامل بالتعاون والشراكة مع الوزارات الأخرى، وقد تم البدء بنشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات"، لافتاً النظر إلى أن هناك فريقا فنيا مختصا يقوم بتقديم كافة أنواع الدعم التحليلي لهذا البرنامج لتكون التدخلات علمية وواضحة لشركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص، وهناك فريق حوكمة في الوزارة يقوم بالتأكد من ترابط المبادرات وتكاملها وتوحيد مساراتها وتقديم كل أنواع الدعم لهذا البرنامج.

من جهته، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة أنشأت فريق أولويات لمتابعة تحقق مؤشرات إنجاز رؤية 2030، مشيراً الى أن الورشة حظيت بمشاركة مجموعة كبيرة من المختصين أصحاب العلاقة الفاعلة من القطاع الخاص بالإضافة الى خبراء دوليين لمراجعة خطط التدريب التقني والمهني في المملكة في ضوء رؤية 2030، موضحاً أن المؤسسة تدرك جيداَ الدور الكبير المنوط بها في برنامج التحول الوطني التي تستهدف التحول لاقتصاد ما بعد النفط ورسم واقع وحاضر ومستقبل الوطن من خلال الاعتماد على الموارد البشرية كمصدر أساسي للدخل القومي وهو ما يتوافق مع ما تسعى إليه من خلال تلك الورشة لبحث التحدّيات التي تواجه التدريب التقني والمهني بالسعودية ووضع حلول مبتكرة لتأهيل الكوادر الوطنية بما يوائم متطلبات سوق العمل السعودي ويعمل على استحداث وظائف لائقة للسعوديين والسعوديات.

وبين الفهيد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صممت مقاييس أداء و مؤشرات إنجاز ومستهدفات لمواكبة برنامج التحول الوطني حيث تسعى لزيادة أعداد المتدربين والمتدربات في الوحدات التدريبية تسع أَضعاف خلال خمس سنوات ليصل العدد (950) ألف متدرب ومتدربة، والعمل على رفع عدد الشراكات الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة مع القطاع الخاص لتصل إلى (35) معهد شراكة استراتيجي بمختلف مجالات العمل.