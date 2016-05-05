"اليورومني": الرؤية ستحدث ثورة اقتصادية في الأسواق

أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في "مجموعة تمبلتون للأسواق الناشئة" مارك موبيوس أن رؤية المملكة 2030، ستحدث ثورة اقتصادية يحتذى بها في الأسواق الناشئة والدولية، مبينا أن ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيقدم مثالاً يحتذى به لأي شخص في التنمية.

كلام موبيوس جاء في اختتام أعمال مؤتمر اليورومني السعودي 2016 في دورته الـ 11، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والاقتصاديين في الرياض، حيث اعتقد أن يصل سعر النفط إلى 60 دولارا لاحقاً.

ونصح موبيوس بأن يكون تمويل الصندوق السيادي للسعودية بشكل مستدام، مبيناً أن الصندوق إذا طبق في الأسواق الناشئة ستكون الأسهم جيدة.

من جهته، أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عبدالكريم النجيدي، أن إلغاء شرط المدة المحددة الخاصة باستفادة المنشأة في برنامج الدعم الإضافي للأجور سيكون من خلال دراسة حالات معينة لتوجيه توطين قطاع معين لكي تعطي فرصة أكبر.

وطالب متحدثون وزارة الإسكان بضرورة إيجاد حلول سريعة لحل مشاكل الإسكان في السعودية، لافتين إلى ضرورة جمع اللوائح ودعم الشركات وتثبيت الأسعار للمنتجات.