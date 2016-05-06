الإمارات تسجل أدنى تكلفة عالمية لإنتاج الطاقة الشمسية

سجلت الطاقة الشمسية سعراً عالميا متدنيا في الإمارات، حيث تقدم أحد المتنافسين على الفوز بالمرحلة الثالثة من "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية" البالغة قدرتها 800 ميغاوات، بعرض لإنتاج الطاقة بتكلفة وصلت إلى أقل من 3 سنتات للكيلووات ساعة.

وهذه التكلفة أقل بنحو 15% من أدنى سعر عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية تم تسجيله مؤخراً في المكسيك، كما أنه أقل بقرابة 50% من السعر القياسي الذي سجله تحالف بقيادة شركة "أكوا" السعودية في المرحلة الثانية لمجمع "محمد بن راشد" في يناير من العام الماضي، والبالغ 5.85 سنت للكيلووات ساعة.