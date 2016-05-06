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روسيا تنتج 50 طناً من الذهب في 3 أشهر

المصدر: موسكو - رويترز
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قالت وزارة المالية الروسية في بيان اليوم الجمعة، إن البلاد أنتجت 50.26 طناً من الذهب في الفترة من يناير إلى مارس 2016، ارتفاعا من 46.71 طناً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حجم إنتاج الفضة بلغ 227.23 طن في الربع الأول من هذا العام، ارتفاعا من 225.18 طن في الفترة ذاتها من 2015.

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