تسديد 25 مليار ريال لمؤسسات الإقراض الحكومية السعودية

بلغ حجم المبالغ المسددة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية خلال العام الماضي 2015 نحو 25.6 مليار ريال، بنسبة بلغت 37 في المائة من إجمالي 69.6 مليار ريال وهو ما صرف لهم من قروض خلال العام نفسه، مقارنة بـ 32 في المائة خلال عام 2014، علما أنه ليس شرطا أن القروض التي صرفت خلال العام تم سدادها في الفترة نفسها.

وتراجعت نسبة السداد لصندوقين من إجمالي خمسة صناديق إقراض حكومية متخصصة خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق له 2014، أولها "صندوق التنمية الصناعية" من 79 في المائة خلال 2014 إلى 62 في المائة خلال 2015، أما الثاني "صندوق التنمية العقارية" من 26 في المائة خلال 2014 إلى 20 في المائة خلال 2015 بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويقصد بنسبة السداد "نسبة صافي الإقراض"، قيمة ما سدد من قروض خلال فترة معينة مثل عام 2015، إلى قيمة ما تم صرفه خلال العام نفسه. وتشمل مؤسسات الإقراض المتخصصة، صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق الاستثمارات العامة والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية الزراعية.

وبلغ إجمالي القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة بنهاية العام الماضي 2015، نحو 351.5 مليار ريال، منها قروض الكهرباء ومقدارها 14.5 مليار ريال.

ومن حيث أفضلية نسبة السداد خلال عام 2015، جاء "صندوق التنمية الزراعية" في المرتبة الأولى، بقيمة بلغت 768 مليون ريال، في حين تم صرف 842 مليون ريال كقروض خلال العام نفسه، أي أن نسبة السداد بلغت 91 في المائة، بصافي إقراض بلغ 74 مليون ريال، علما أن قروضه القائمة بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي 8.7 مليار ريال.

ووصلت نسبة السداد في قروض البنك السعودي للتسليف والادخار، إلى 62.2 في المائة، مقابل 33 في المائة خلال عام 2014. وبلغت قيمة السداد خلال العام الماضي نحو 8.3 مليار ريال، في حين ما تم صرفه من قروض نحو 13.3 مليار ريال، علماً أن قيمة قروضه القائمة بنهاية العام الماضي 41.9 مليار ريال.