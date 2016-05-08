أميركا: زيادة الوظائف هي الأقل في 7 أشهر

أشار تقرير الوظائف الأميركي لشهر إبريل إلى أن زيادة الوظائف هي الأقلّ في 7 أشهر، حيث ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ب 160 ألف وظيفة مع ارتفاع بسيط في وظائف قطاع البناء، وانخفاض وظائف قطاع التجزئة بواقع 3000 وظيفة.

وجاءت هذه الزيادة أقلّ من متوسط نمو الوظائف في الربع الأول، والذي بلغ 200 ألف وظيفة، وأقلّ من توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة بـ 202 ألف وظيفة.

هذا وبقي معدل البطالة عند 5%، لكن ذلك يعود إلى خروج عدد كبير من الأمريكيين من القوة العاملة، التي تقلّصت بنسبة 0.2% ، ما يشير إلى ضعف في النموّ الاقتصادي، وما يزيد من الشك بأن يقوم الفدرالي برفع معدّل أسعار الفائدة قبل نهاية العام بمرتين.

أمّا الدولار، فارتفع أمام سلة من العملات بعد تعليقات من رئيس الاحتياطي في نيويورك أشارت أنه من المتوقع أن يرفع المركزي سعر الفائدة القياسي مرتين هذا العام، رغم بيانات تقرير الوظائف.