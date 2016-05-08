بالفيديو.. ماذا قال النعيمي في آخر يوم له بالوزارة؟

ودعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، المهندس علي النعيمي، المستشار في الديوان الملكي، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، ورحبت بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار في الوزارة، والمستشار لشؤون الشركات عبدالرحمن بن عبدالكريم، ومنسوبي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وأعرب المهندس علي النعيمي عن شكره لمنسوبي الوزارة وما قاموا به من جهود كبيرة، أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة وزارته، متمنياً للمهندس خالد الفالح التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

وقال النعيمي: "أنتم وراء ما حققناه من إنجازات، أما نحن فقط نصدر أوامر وتعليمات"، مضيفاً: "ولو لم يقم أحد بتنفيذ هذه التعليمات لما تحقق شيء".

كما ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، كلمة أثنى فيها على العمل المميز الذي قام به المهندس علي النعيمي، لمدة تزيد على 20 عاما في الوزارة، مؤكدا أن جميع قادة هذه البلاد السابقين، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد بنوا اقتصاداً متيناً، في مجالات صناعات البترول والبتروكيماويات والتعدين، إضافة إلى الطاقة المتجددة.