44 خدمة تقدمها البوابة السعودية للموارد البشرية

تقدم البوابة السعودية للموارد البشرية التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مؤخراً 44 خدمة مجانية في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى ما تتضمنه من محتوى معرفي يضم عددا من الموارد العلمية والأخبار والأدوات التي يحتاجها العاملون في مجال إدارة الموارد البشرية، وتوفير قنوات للتواصل بين أعضائها وفريق الخبراء الذي يتولى إدارة البوابة.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها البوابة، أدلة إرشادية لتطوير الهياكل التنظيمية وللسياسات والإجراءات ولإعداد بطاقات للوصف الوظيفي في إدارات الموارد البشرية، ومجموعات نقاش في هذا المجال، وتوفير قاموس لمصطلحات الموارد البشرية ومدونات خاصة، وتوفير خدمة اسأل خبير سياسات الموارد البشرية وهي متاحة للمستفيدين من البوابة.

كما تقدم البوابة على الرابط https://www.saudihr.sa/Arabic دليل لفعاليات الموارد البشرية، واستطلاع للرأي، وعدد من المقالات والإحصائيات والأخبار عن سوق العمل، وعدد من ألبومات الصور عن الموارد البشرية وفيديوهات إرشادية، وتقدم البوابة نشرة يومية مختصة بالموارد البشرية.

ومن المتوقع أن يستفيد من البوابة ممارسي مهنة الموارد البشرية والخبراء والمبتعثين لمساعدتهم في التعرف على سوق العمل، كما يستفيد منها القطاع الخاص لمعرفة آخر السياسات والمستجدات في نظام العمل، وتستفيد منها الجمعيات المهنية وشركات الاستشارات الإدارية، وكذلك طلاب إدارات الموارد البشرية والمجتمع، في توفير مواد تثقيفية وتوعوية وتحسين فرص العمل وتطوير بيئته، كما تسهم البوابة في توفير معلومات عن سوق العمل السعودي لمنظمة العمل العربية، ودعم خدمات ومنتجات مراكز ومعاهد التدريب.

وتهدف البوابة إلى الإسهام في إحداث نقلة نوعية لمهنة إدارة الموارد البشرية والارتقاء بها فكراً وممارسة، وبالجانب المعرفي لها وتكوين مخزون معرفي تستفيد منه المؤسسات والأفراد، والارتقاء بمستوى أداء وكفاءة ممارسي المهنة، وكذلك الإسهام في إنشاء أول مخزون معرفي عربي في مجال إدارة الموارد البشرية بحيث يعد مرجعاً للممارسين والباحثين في هذا المجال.