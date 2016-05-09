القاسمي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العربي للأعمال

انتخب الاتحاد العربي لريادة الأعمال، الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيساً له للدورة المقبلة، وتعتبر ريادة الأعمال جزءاً أساسياً من مكونات منظومة الاقتصاد الوطني، نظراً لما تمثله من دور ومكانة وإسهامات في توفير فرص عمل كثيرة ومتنوعة للشباب، ويأتي انتخاب الشيخ طارق القاسمي ليشكل إضافة نوعية للاتحاد ونشاطاته، لما يمتلك من خبرات وعلاقات واسعة وحضور فاعل في المشهد العام لريادة الأعمال عموماً.

كما تم انتخاب الدكتورة عبلة محيي الدين عبد اللطيف رئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي المصري مستشار رئيس الجمهورية، والسيدة ريم مضر بدران، وترأس مشاريع عدة في الأردن منها بنك تمويل مشاريع صغيرة كنواب لرئيس الاتحاد.

ويسعى الاتحاد إلى وضع آليات تطوير خطط العمل الاستراتيجية في مجال ريادة الأعمال، بما يساهم في تحقيق اعلى مستويات التوظيف للشباب والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم، ضمن برامج ومشاريع تنموية تعمل على تحقيق مستويات متقدمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تنشيط وتشجيع روح ريادة الأعمال بين الشباب، وتطوير وتحسين دور المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في مجال الحصول على التمويل والتسويق والتوجيه والإرشاد لتنمية الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المشتركة والتعاون بين رجال الأعمال من المنطقة العربية ونظرائهم في العالم، وتيسير نقل التكنولوجيا إلى رواد وأصحاب الأعمال.

وكانت دبي قد استضافت الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في 14 إبريل الجاري، حيث ناقش قضايا عدة، من بينها عرض الجهود التي تمت حتى يتم إشهار الاتحاد وانضمامه إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ومختلف جوانب وأبعاد ملف ريادة الأعمال وصولاً إلى نيله العضوية في مجلس الوحدة الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية.

وقد هنأ السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الشيخ طارق القاسمي بانتخابه رئيساً للاتحاد، والذي أكد على أهمية تأسيس الاتحاد العربي لريادة الأعمال كأحد أهم الاتحادات العربية التي سوف تعمل على تشجيع التعاون العربي الاقتصادي ألقائم على الإبداع والابتكار والتعاون بين رواد الأعمال العرب.