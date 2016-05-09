"مايكروسوفت" تخطط لإنشاء أول مركز ابتكار للمرأة بمصر

يخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وبدعم من برنامج مايكروسوفت Youth Spark، لإنشاء مركز الابتكار الأول للمرأة في مصر لمد الشابات بالمهارات اللازمة ليصبحوا مطورات وأصحاب مشاريع ناجحة.

وسوف يوفر هذا المركز لنحو ألف من الشابات، التدريب على علوم الحاسوب ومهارات ريادة الأعمال، والإرشاد من المتخصصين في هذا القطاع، فضلا عن الموارد لمزيد من فرص ريادة الأعمال وفرص العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المركز سيقوم بتعزيز وتوفير إمكانية الوصول إلى علوم الحاسوب والترميز لنحو 5 آلاف من الفتيات الصغيرات في المجتمعات المحرومة من خلال حملات الترميز بلغتهم، وسيتم استخدام مركز الابتكار باعتباره النموذج الذي يمكن تكراره في جميع أنحاء مصر.

جاء ذلك خلال احتفال شركة مايكروسوفت مصر، بنجاح مبادرة Youth Spark على المستوى المحلي، إضافة إلى الأعمال الخيرية التي تشارك فيها الشركة، من دعم الشباب المصري في مجال علوم الحاسب وتزويدهم بالموارد التي يحتاجونها من أجل صناعة الفارق في مجتمعاتهم المحلية وعالمنا المعاصر الذي يعتمد على التكنولوجيا بصفة أساسية.

ومن المنتظر أن تعلن شركة مايكروسوفت عن المنح الجديدة التي ستقدمها والشراكات الاستراتيجية الجديدة التي وقعت عليها مع أكثر من 100 منظمة غير ربحية من 55 دولة حول العالم، ويأتي هذا ضمن الاستثمارات التي خصصتها الشركة لمبادرة Youth Spark بقيمة 75 مليون دولار لدعم الأنشطة التعليمية في مجال علوم الحاسب الآلي وتوفير الموارد التي يحتاجها الشباب حول العالم لابتكار كل ما هو جديد.

وأوضح مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، خالد عبدالقادر، أن شركته تواصل عملها المستمر في دعم الشباب، وتسعى من خلال هذه الشراكات الجديدة إلى دعم المنظمات غير الهادفة للربح، من خلال توفير الأدوات والموارد التي تحتاجها هذه المنظمات لمساعدة الشباب على التفكير النقدي وحل المشكلات التي يواجهونها في مجتمعاتهم المحلية.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أيجناكيو ارتازا: "نحن فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نعمل مع مايكروسوفت لنحكي قصة كبيرة عن الابتكار من أجل التنمية، فهناك قصص لسيدات من شباب رواد الأعمال اللاتي يطورن تطبيقات جديدة للمشاركة في تصميم حلول مع المجتمعات المحلية لمواجهة تحديات التنمية، وشباب من جميع أنحاء مصر، ومن خلال تعاوننا يمكنهم إطلاق العنان لإمكاناتهم والمساهمة في مختلف مبادرات التنمية، ونحن فخورون بالعمل مع شركة مايكروسوفت لمساعدة الملايين من الشباب المصري في تحسين مهاراتهم وتحقيق أحلامهم".