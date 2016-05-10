مصر تعتزم طرح رخصة شبكات الجيل الرابع خلال أسبوعين

قال وزير الاتصالات المصري، المهندس ياسر القاضي، إن بلاده تخطط لطرح تراخيص شبكات اتصالات الجيل الرابع عالية السرعة على الشركات التي تعمل بالفعل في البلاد خلال أسبوعين من الآن.

وأوضح الوزير المصري أنه شهد اجتماعا أمس لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بناء على الاجتماع الذي تم في مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء على السماح بإصدار تراخيص الجيل الرابع للشركات العاملة في مصر، تم خلاله دراسة طرح الرخصة الخاصة بشبكات الجيل الرابع خلال أسبوعين.

وتابع: "قررنا أمس أن نبدأ الطرح، وسنبدأ اليوم بإرسال خطابات رسمية لكافة الشركات العاملة في السوق المصري لمعرفة أهمية شبكات الجيل الرابع بالنسبة لهم، وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء من التراخيص للبدء في عملية الطرح.

لكن حتى الآن لم تكشف الحكومة المصرية عن قيمة الرخصة، كما أنه لم يتضح بعد متى ستتوافر خدمات الجيل الرابع.

وبالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات التابعة للحكومة المصرية، والتي تحتكر خدمات الهاتف الأرضي بالبلاد، تعمل في مصر ثلاث شركات لتشغيل الهاتف المحمول، هي فودافون مصر وأورنج مصر واتصالات مصر.

وقال أحد ممثلي شركة فودافون صباح اليوم الثلاثاء، إنهم لم يتلقوا بعد إخطارا من الوزارة، وهو ما ذكره أحد مسؤلي "أورنج مصر" لـ"العربية.نت"، حيث إنهم لم يتلقوا أية مكاتبات أو خطابات رسمية حتى الآن بشأن شبكة الجيل الرابع.

وكانت الحكومة المصرية تخطط لطرح خدمات الجيل الرابع في الربع الأول من هذا العام. وقد تسمح هذه الخطوة لشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في السوق المحلية بالدخول إلى سوق الهاتف المحمول.