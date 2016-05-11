السعودية: رؤية التحلية جزء من رؤية 2030

أكد نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم أن الرؤية المستقبلية للمملكة تحتم على الجهات الحكومية النهوض إلى أعلى المستويات، مبيناً أن التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030 وضعتنا في تحدٍ لدعم ومواكبة الرؤية بكافة خططها وبرامجها.

وأوضح العبدالكريم أن رؤية التحلية تتمثل في أن تكون جزءا من رؤية المملكة الطموحة وتعتمد على ركائزها لضمان الشفافية والوضوح وتطويع التقنية على أعلى المعايير العالمية لخدمتها، لافتاً إلى أن طريق تحلية المياه ستزخر بالعديد من المشاريع التي تساعد في اتخاذ القرارات ورؤية شمولية لأعمال المؤسسة.

ورأى أنها ستؤسس بادرة تعاون بين التحلية وجميع الجهات الحكومية الأخرى والتي تشمل شركة المياه الوطنية وغيرها من الشركاء الداخلين والخارجيين ضمن رؤية شمولية لتقنية المعلومات على مستوى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

واستعرض نائب المحافظ النموذج التنظيمي التكاملي لما تتبناه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من آليات تقديم الخدمات التقنية والتحول من منهجية تزويد الخدمات إلى منهجية تمكين الأعمال، من بينها التخطيط الاستراتيجي وتخطيط الميزانية وإدارة المشاريع والتي كانت نقطة تحول مهمة في تطوير منهجية عمل التخطيط في المؤسسة.

وذلك من خلال استخدام نظام خطط الأعمال الالكتروني الذي يمر بثلاث مراحل هي مرحلة التخطيط ويتم فيها ولادة فكرة المشروع وتوفير التمويل المالي له، ثم مرحلة الإعداد التي تتضمن إجراءات الطرح والتعاقد، وأخيرا مرحلة التنفيذ وتتم فيها متابعة تنفيذ المشروع من خلال لوحات قياس تساعد إدارة المشروع على مراقبة التقدم واتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح مسار المشروع عند الحاجة.