تعديل نمو اقتصاد منطقة اليورو بالخفض إلى 0.5%

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو نما بـ0.5% في الربع الأول من العام الجاري بعد التعديل بخفض التقديرات الأولية.

وقال يوروستات إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.5% على أساس فصلي، و1.5% على أساس سنوي.

وكان مكتب الإحصاء قال في 29 أبريل إن اقتصاد المنطقة نما بأسرع وتيرة له في خمس سنوات، حيث بلغ معدل النمو الفصلي 0.6%، في حين وصل المعدل السنوي إلى 1.6%.

وبين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، زاد الناتج المحلي الإجمالي الألماني 0.7%، في حين نما الناتج المحلي الفرنسي 0.5% والإيطالي 0.3 % والإسباني 0.8%.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا في جميع دول منطقة اليورو التي أعلنت بياناتها، ماعدا اليونان ولاتفيا اللتين سجلتا انكماشا نسبته 0.4% و0.1% على التوالي.

وخارج منطقة اليورو سجلت اقتصاد المجر وبولندا انكماشا أيضاً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.