نمو الاقتصاد الألماني يتسارع في الربع الأول

أظهرت بيانات أولية نشرت اليوم الجمعة، أن معدل نمو الاقتصاد الألماني ارتفع لأكثر من مثليه في الربع الأول من 2016، مع ارتفاع إنفاق الحكومة والمستهلكين وزيادة الاستثمارات في البناء والسلع الرأسمالية، وهو ما طغى على التأثير السلبي للتجارة الخارجية.

وقال معهد الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن الاقتصاد نما بنسبة 0.7% على أساس فصلي في الفترة بين يناير ومارس، بعد نموه بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015.

وتجاوز معدل النمو متوسط التوقعات في استطلاع لـ"رويترز" والذي بلغ 0.6%.

وأشارت البيانات غير المعدلة إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2016، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطلاع "رويترز" بنمو نسبته 1.5%.