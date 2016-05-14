اختلاف ثقافات !

لا يثير اهتمامي وإعجابي تلك الأموال الخرافية التي يتبرع بها بعض رجال الأعمال والأثرياء الأجانب والتي تصل أحيانا إلى كل ما يملكون، ولا تلك المؤسسات الخيرية التي يقومون بتأسيسها لأعمال الخير والتي لا تفرق بين عرق وآخر ودين وآخر ومذهب وآخر والتي تستهدف الإنسان بعيدا عن اثنياته وأيديولوجياته، قدر ما يثير إعجابي تلك القناعات والفلسفة التي ينطلقون منها باعتبارهم مستخلفين على هذه الأموال رغم كونهم قد حصلوا عليها بعرقهم وعملهم الشاق ولم تكن نتاج ميزة نسبية حصلوا عليها خلافا لغيرهم ودون وجه حق، في بلدان كفلت مؤسساتها حق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي فهم جديرون بملكية هذه الأموال التي لم يتحصلوا على مقدراتها من خلال مزايا اجتماعية لا يستحقونها، بصراحة ما هذا الناموس الاجتماعي وغطاؤه الفلسفي الذي ينطوي على كل هذا القدر من التضحيات والذي جعل “تشاك فيني” هو المثل الأعلى لـ “وارن بافيث” لمجرد أنه تنازل عن ثروته كاملة، والخطورة في التعاطي مع مثل هذه الفلسفة من قبل هذا الرجل وأمثاله ليس كل هذا التبرع وبكامل الثروة، وإن كان هذا أمرا قد يستعصي على الفهم والاستقراء الاجتماعي في بعض الثقافات الأخرى، وإنما لكون هذا التبرع كان سرا وكان هذا شرطه الأساسي، في حين أن ثقافات أخرى مغايرة تمجد أصحابها من الأثرياء ليل نهار والذين قد يكونون حصلوا على ثرواتهم بأساليب ملتوية يعرفها الجميع وأقل ما يقال عنها إنها لا تتوافق مع مبدأ تكافؤ الفرص وقيم العدالة الاجتماعية، فقط لمجرد أن أحدهم تبرع بفتات يقل عن 1% من هذه الثروة ليسخر أدواته وأبواقه الإعلامية في حملة دعائية غير مسبوقة وفي عملية غسيل سمعة ليس لها مثيل، وتكريس صورته أمام العامة باعتباره المثل الأعلى والنموذج الذي يحتذى، بل وربما تجاوز ذلك لتدرس أعماله في الجامعات بعد تأسيس الكراسي العلمية والاجتماعية وبمبالغ مشتراة، مع ما يتبع ذلك من محاضرات وندوات وورش عمل لا تحصى تصب كلها في منابر الفكر الاجتماعي المحنط.

* نقلا عن عكاظ