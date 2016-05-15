رائد التميمي: 60٪ نسبة السعودة في قطاع التأمين

قال الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين ورئيس اللجنة العامة لشركات التأمين في السعودية، رائد التميمي، إن شركات التأمين تسعى الي رفع نسبة التوطين بالقطاع التي تبلغ حاليا 60% خلال الأعوام المقبلة، لتتواءم مع نسبة السعودة في باقي القطاعات خاصة التي تشرف عليها “ساما”، مشيرا إلى أن أحد أهداف النظام واللائحة المنظمة لأعمال القطاع هي تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.

ودعا، التميمي الشباب الباحثين عن العمل من الجنسين الي المشاركة في يوم المهنة، واغتنام الفرص الوظيفية، خصوصاً أن قطاع التأمين في المملكة يعتبر أحد أهم القطاعات حيوية، والأكثرها نمواً في المملكة، حيث يصل معدل النمو السنوي فيه الى حوالي 20% .

وتوقع أن تساهم رؤية 2030 في زيادة نسبة النمو في قطاع التأمين في المملكة الى أكثر من ذلك في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن يوم المهنة الذي تنظمه اللجنة التنفيذية لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المالي في الفترة 24 – 25 شعبان 1437ه الموافق 31 مايو – 1 يونيو 2016 بفندق موفنبيك بمدينة الرياض، سيصاحبه إقامة ورش عمل للتعريف بقطاع التأمين ومجالاته وبعض التخصصات الوظيفية العامة والدقيقة، وتمثل هذه الورش فرصة للباحثين عن العمل للتعرف أكثر على بعض المجالات والتفرعات التي تحكم العمل في هذا القطاع والمهارات اللازمة للعاملين فيه، مشيراً أن حوالي 40 جهة عاملة في قطاع التأمين أكدت تسجيلها للمشاركة في هذه الفعاليات وعرض اكثر من ألف وظيفة أمام الباحثين عن العمل.