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ورشة خليجية لمناقشة التشريعات الموحدة وبيئة الاستثمار

المصدر: الرياض - واس
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تعقد غداً الثلاثاء بفندق الفيصلية بعاصمة السعودية الرياض، ورشة عمل تحت عنوان "مدى ملاءمة التشريعات الخليجية الموحدة أو الاسترشادية لبيئة الاستثمار بدول مجلس التعاون وتشجيعها بما يحقق التكامل الاقتصادي".

وتنظم ورشة العمل تحت رعاية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وسيتحدث خلالها مختصون وخبراء في مجال الاقتصاد والاستثمار بدول المجلس في عدة محاور اقتصادية، من بينها البيئة التشريعية ودورها في تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات، ودور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتجارب دول المجلس في الاستثمارات الأجنبية وكيفية الاستفادة منها.

كلمات دالّة

#الرياض, #مجلس التعاون الخليجي, #ورشة عمل, #التشريعات, #بيئة الاستثمار

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