قطر تعتزم إجراء هيكلة موسعة لصندوقها السيادي

افادت مصادر وكالة بلومبيرغ بأن الحكومة القطرية تقوم بعملية إعادة هيكلة موسعة للصندوق السيادي، بهدف تشكيل وحدة استثمارية جديدة بأصول تبلغ 100 مليار دولار.

وستكون الوحدة الجديدة، باسم استثمارات قطر" بدلا من قطر القابضة" وفيها مساهمات الدولة في الشركات المحلية. وسيتولى إدارة الوحدة الجديدة الدبلوماسي السابق في الولايات المتحدة "أحمد الرميحي."

وستضم موجودات الصندوق ستضم حصص الدولة في كلٍ من "الخطوط القطرية" و"بنك قطرالوطني"، وغيرها من الشركات المحلية.

ايضا قالت المصادر أن الدولة أعلمت الصندوق أنه لا توجد خطط لسحب أو إضافة تدفقات نقدية له خلال العام الحالي، وأن على إدارة الصندوق تنفيذ الاستثمارات الجديدة من خلال بيع أصول أو من دخل توزيعات الارباح.