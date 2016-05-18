الربيعان: الصندوق السيادي سيحقق عائداً بين 6 و10%

لا تزال أصداء إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي عن توجه المملكة إلى تطوير الصندوق السيادي الخاص بها، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي للدخل عوضاً عن الإيرادات النفطية، محط اهتمام المحللين الاقتصاديين، خصوصاً أنه من المتوقع أن يدير الصندوق استثمارات ضخمة بأكثر من تريليوني دولار.

وإذا كانت رؤية المملكة 2030 ترتكز في جوهرها على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن "الإدمان" على الصادرات النفطية، فإن السؤال هنا يطرح نفسه حول كيفية التوجه نحو الاستثمار الأجنبي، والمخاطر المتوقعة في ظل تراجع الدولار الأميركي والانكماش الاقتصادي العالمي.

ويعتبر المستشار الاقتصادي د.عبد الله بن ربيعان في حديث خاص لـ "العربية.نت" أنه من المبكر الحكم على أداء الصندوق السيادي السعودي، لأنه لم يتم إعلان طريقة عمله وآلية إدارته، لافتاً إلى أنه سيتكون من أصول متنوعة، جزء منها أصول عديمة المخاطر، مثل شراء أسهم في شركات إنتاجية (صناعية، تقنية...)، السندات الحكومية، الذهب، المعادن وغيرها من الاستثمارات في شركات ضخمة مثل Apple.

وإذا كانت الصناديق الخليجية أكثر تحفظاً بعد هبوط النفط وأكثر تركيزاً على الأصول ذات الإيرادات السريعة بدلاً من المشاريع التي قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق عوائد، يرى بن ربيعان أن الصندوق السيادي السعودي لن يدخل في استثمارات ضخمة ذات مخاطر مرتفعة، بالتالي فإن العائد سيكون محدوداً، متوقعاً أن يتراوح العائد المرتقب بين 6 و10%.

أما حول الأسواق المرشحة لجذب الاستثمارات إليها، يؤكد بن ربيعان أن السوق الأميركية مستهدفةُ بشكل أساسي، كما الأسواق الآسيوية لاسيما شرق آسيا على سبيل المثال الهند، اليابان. وذلك نظراً للكثافة السكنية المرتفعة فضلاً عن تمركز الشركات الصناعية المهمة وشركات التنقيب عن النفط في تلك البلدان.

ويوافق الخبير الاقتصادي د.إحسان بو حليقة، بن ربيعان في كلامه جملة وتفصيلا، لافتاً إلى أن الاستثمارات بحسب ما أعلن الأمير محمد بن سلمان ستتوزع بين استثمارات داخلية (50%) واستثمارات خارجية (50%).

ولكن هل الاستثمار في الأصول مربح؟ برأي بو حليقة فإن المكاسب المتوقعة ستحقق من خلال عاملين: العوائد من أسهم الشركات، وتنامي قيمة الأصول. غير أنه يستبعد أن تشكل هذه العوائد إيرادات بديلة تحل محل المردود النفطي الذي اعتادت عليه المملكة العربية السعودية.

ويصف بو حليقة رؤية المملكة 2030 بـ"التحدي"، غير أن التحدي الأكبر برأيه يكمن في تحقيق الأهداف المستهدفة "إذ إن التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي من اقتصاد حكومي إلى اقتصاد يعتمد على الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص يحتاج إلى وقت طويل".

ويرى بو حليقة المبرر لوضع الرؤية إلى تحسين أداء النمو الاقتصادي السعودي بنسبة 15 إلى 20% ، والابتعاد عن تذبذب أسعار النفط، مؤكداً في المقابل أنه في حال عدم وجود الرؤية لكان تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تلقائياً من 2,5 تريليون ريال إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030 مستنداً بذلك إلى المعطيات السابقة، حيث بلغ متوسط النمو في الاقتصاد السعودي 5% خلال أعوام 1970- 2015.