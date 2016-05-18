الفالح: الهيئة الملكية جذبت استثمارات بتريليون ريال

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن الهيئة استقطبت استثمارات فاقت المائة مليار ريال، وكان الفالح قد زار المركز الرئيس للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، والتقى الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وعددا من مسؤولي الهيئة الملكية.

وخلال اللقاء رحب الأمير سعود بالمهندس الفالح وقال إن الهيئة الملكية جاءت نتاجا لرؤى القيادة وحظيت بوافر الدعم والاهتمام، الأمر الذي مكنها لتصبح أنموذجا فريدا ليس على المستوى المحلي، فحسب بل حتى على المستوى العالمي ولتشكل ذراعا اقتصادية مهمة لبلادنا، حيث تم استقطاب استثمارات فاقت التريليون ريال وبناء قاعدة صناعية ضخمة في مدن الهيئة، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن الهيئة الملكية تعد إحدى الركائز الهامة لإنفاذ رؤية المملكة 2030م وهذا ما يجري العمل على تحقيقه حاليا من خلال طرح جملة من المبادرات الخلاقة التي ستشكل رافدا مهما وداعما، إضافة للمشاريع العملاقة التي تحتضنها مدن الهيئة الأربع الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان الاقتصادية.

من جانبه عبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن اعتزازه بالانضمام لمجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مؤكدا على أنه سيعمل على توحيد الجهود وربط الأهداف من خلال العمل المشترك، ومعرباً عن أمله في أن يوفق في تعزيز المستوى العالي الذي تتمتع به الهيئة وأن يكون داعما لمسيرتها الناجحة.

ونوه بالإنجازات التي حققتها الهيئة الملكية وأنها مفخرة لكل مواطن، موضحاً أن هذا النجاح جاء بتوفيق الله تعالى ثم بدعم قيادتنا الرشيدة التي منحت الهيئة حرية اتخاذ القرار لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الرؤى الاستراتيجية للقيادة، قائلا: إن الجبيل وينبع الصناعيتين مدينتان خرجتا من عمق الصحراء لتصبحا مدينتين مثاليتين تجمعان كل عناصر النجاح.