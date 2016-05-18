الهيئة الملكية بالجبيل تعتمد استثمارات بـ735 مليون ريال

اعتمدت الهيئة الملكية بالجبيل ظهر اليوم خمسة مشاريع صناعية بتكلفة إجمالية بلغت 735 مليون ريال سعودي تقريباً. بإجمالي مساحة 364.509 أمتار مربعة. توفر ما يقارب 308 فرص عمل تقريباً.

حيث وقع عن الهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالعزيز بن نورالدين عطرجي مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطويرالاستثمار للمشاريع الآتية: مشروع شركة سايبولت العربية السعودية المحدودة لإقامة مرفق للقيام بأعمال الفحص والمعاينة والتفتيش للزيت الخام والمواد الكيمياوية، ومشروع شركة المبدع للخدمات الصناعية والكيمياويات لإقامة مصنع لإنتاج موادكيميائية متخصصة وخدمات صناعية، ومشروع وشركة زاي الخليج المحدودة لإقامة مصنع لإنتاج مواد كيميائية متخصصة،ومشروع رفاقو الشرق الأوسط المحدودة لإقامة إعادة تصنيع مطاط الأثيلين وانتاج مركبات البوليمرات الرئيسية، بالإضافة إلى مصنع شركة المواهب التكنولوجية لأجهزة تحليل المواد الكيميائية لإنتاج أجهزة تحليل المواد الكيميائية.

الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تنوعت لتحقق الاستراتيجية الجديدة للهيئة الملكية في الصناعات والخدمات الصناعية والأجهزة الإلكترونية الحديثة والتركيز على المشاريع التي تمس حاجة المواطن.